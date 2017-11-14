ЖКХ: поставщикам – все, потребителям – новый Закон - пресс-конференция

В среду, 15 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "ЖКХ: поставщикам — все, потребителям — новый Закон".

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении проект закона №1581-д "О жилищно-коммунальных услугах", за такое решение проголосовали 262 депутата. Одним из главных изменений в законопроекте стала ответственность потребителей за уплату долгов за жилищно-коммунальные услуги. За опоздание с оплатой потребитель обязан будет уплатить пеню. Неустойка будет обозначена в договоре, но не будет превышать 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга. Сейчас уборка территории и содержание дома считается "деятельностью". Согласно новому законопроекту, такие услуги будут называться "результатом хоздеятельности", направленной на обеспечение нужд жильцов.

Без заключения договора коммунальная услуга не будет считаться таковой. Договор может быть заключен как с индивидуальным, так и с коллективным потребителем. Коллективный договор от имени всех жильцов можно будет заключать и без создания ОСМД и выбора управляющего. Жителей может представлять "уполномоченное лицо". Если люди отказываются объединяться, договор все равно придется заключать, но при индивидуальном договоре вводится абонплата в пользу поставщика (кроме газа и света).

При этом отмечают эксперты, нардепы так и не осмелились усилить ответственность поставщиков за некачественные услуги. Законодатели не прописали ни порядок, ни размер, по которым потребители могли бы рассчитывать на компенсацию, и позволили поставщику самостоятельно осуществлять перерасчет. Депутаты также лишили местную власть определенных рычагов влияния на тарифы и качество жилищно-коммунальных услуг, хотя в условиях децентрализации они должны были бы получить дополнительные полномочия. Эксперты рынка полагают, что закон направлен на то, чтобы сначала абсолютно коммерциализировать сферу ЖКХ, а дальше передать ее полностью в собственность монополий.

Эксперты пресс-конференции:

Максим Котенко, эксперт ОО "Публичный аудит"

Тарас Галайда, аналитик ОО "Публичный аудит"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 15 ноября в 13.00

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