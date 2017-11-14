Пресс-конференция: избирательный кодекс. Первые залпы грядущих выборных баталий. Онлайн

Во вторник, 14 ноября, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Избирательный кодекс. Первые залпы грядущих выборных баталий".

Парламент принял в первом чтении Избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения выборов на всех уровнях. Последние выборы в парламент прошли в октябре 2014 года по смешанной системе: половина депутатского корпуса избиралась по партийным спискам, вторая половина — в мажоритарных округах. В выборах было запрещено участие блоков политических партий, проходной барьер составлял 5%. Международные организации неоднократно призывали улучшить систему выборов и унифицировать правила в едином избирательном кодексе.

Проект содержит унифицированное законодательство о порядке избрания президента, Верховной Рады и местных советов. Для выборов в парламент, областные советы и советы крупных городов, где количество избирателей насчитывает 90 тысяч и более, предлагается применять пропорциональную избирательную систему с открытыми списками кандидатов от партий. При этом, сохраняется и возможность для самовыдвижения. Страна разбивается на 27 больших региональных избирательных округов. Деление — по округу на регион, и только в Киеве и в Днепропетровской области будет два. Избиратели обязательно голосуют за партии и, по желанию, за их представителей, выдвинутых в регионе. Проходной барьер в новом документе предлагают уменьшит с 5% до 4%, другим нововведением станет избирательная квота: количество голосов, которое нужно собрать для получения одного мандата. Определяется квота с помощью специальной формулы — число избирателей, проголосовавших за партии, которые в масштабах страны преодолевают барьер, будут делить на 450 — количество депутатских мест в ВР. В новом законопроекте ситуация для желающих купить мандат на парламентских выборах несколько усложняется, так как округ разрастается до размеров региона. Но, как отмечают политические аналитики, сохраняется возможность голосовать не только за партии, но и за конкретных людей в списках. Всегда найдутся люди, считают специалисты, которые скупят голоса в нескольких районах области, обеспечив себе высокое место в общем "командном" зачете.

Эксперты пресс-конференции:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно- аналитического Центра "Развитие Украины"

Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 14 ноября в 12.00

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