Лось попал в Красную книгу Украины. На очереди запрет "концлагерей" для животных - пресс-конференция

В понедельник, 13 ноября, в 14.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Лось попал в Красную книгу Украины. На очереди запрет "концлагерей" для животных".

В октябре прошел Всеукраинский марш за права животных: участники требовали закрыть притравочные станции, прекратить выдачу лицензий на убийство лося и внести его в Касную книгу. Безжалостное убийство лосей охотниками и браконьерами привело к критическому снижению их популяции в Украине — с 14796 лосей в 1991 году, до менее 2000 в 2016 году. Следует отметить, что 9 ноября на своем заседании Национальная комиссия по вопросам Красной книги Украины проголосовала за внесение лося европейского в Красную книгу Украины.

Для защиты животных от жестокого обращения был разработан законопроект № 6598, который недавно зарегистрирован в Раде. Один из блоков этого законопроекта — запрет притравочных станций, для охотничьих собак, где их натравливают на диких животных. "Зверем" может быть как лисенок, белка, барсук, так и взрослый медведь или волк. Крупные звери — волки, кабаны, медведи, которые могут защитить себя в природе, в притравочных станциях стреножены, их лапы связаны веревками или цепями, клыки и когти вырываются. После каждого испытания уничтожается примерно 50% покалеченных животных. Экологи и зоозащиники заявляют, что притравочные станции — это "концлагеря" для животных, где они испытывают страшные физические мучения. Поэтому притравочные станции должны попадать под понятие "запрещенной жестокости" со всеми вытекающими правовыми последствиями. А выведение или поддержание пород охотничьих собак путем притравки их на диких животных не может являться серьезным аргументом. Сегодня есть информация о существовании в Украине около 20 официально работающих и 10 неофициальных притравочных станций.

Эксперты пресс-конференции:

Ася Серпинская, президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины

Владимир Борейко, эколог, директор Киевского эколого-культурного центра

Наталья Вишневская, координатор зоозащитного направления Национального экологического центра Украины

Оксана Костюкевич, координатор по организации гражданских акций ГО "Форум спасения Киева"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 13 ноября в 14.00

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