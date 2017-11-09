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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )20
    В пятницу, 10 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 10 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели ноября 2017 года.

    — Возможен ли разрыв дипотношений с Россией
    — За что и кому мстит Аваков
    — Порошенко и поляки — долгое выяснение отношений

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

    Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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