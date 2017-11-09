Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 10 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели ноября 2017 года.
— Возможен ли разрыв дипотношений с Россией
— За что и кому мстит Аваков
— Порошенко и поляки — долгое выяснение отношений
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики
Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины
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