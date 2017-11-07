Власть продолжает прессовать бизнес. Предприниматели "голосуют ногами" - пресс-конференция

В среду, 8 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Власть продолжает прессовать бизнес. Предприниматели "голосуют ногами".

С начала текущего года в стране закрылось более полумиллиона ФЛП (физических лиц-предпринимателей), при этом, тысячи новых фирм с украинскими владельцами открыты в Чехии, Польше, Словакии и Болгарии. Чиновники хотят убрать налоговые льготы мелким предпринимателям и восстановить массовые проверки, на который был наложен мораторий три года назад. Власти сносят ларьки, уничтожают имущество предпринимателей, проходят обыски среди IT-компаний.

Чиновники не скрывают, что "медовый месяц" с малым бизнесом у них закончился, и послаблений ждать не стоит. Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) инициировало отмену моратория на проверки предпринимателей. "Мы поддерживаем, что мораторий не должен быть продлен на следующий год. Ожидаем, что реформа контроля будет двигаться активно и в следующем году улучшится ситуация с проверками", — сообщил первый заместитель министра Максим Нефедов.

Сегодня по Налоговому кодексу предусмотрены такие проверки, как документальная, недокументальная, внеплановая, плановая, камеральная проверка — когда без выхода на предприятие, без вызова к себе физического лица-предпринимателя проводится проверка соответствия задекларированных данных, которые отображаются в автоматизированной системе учета плательщика налога. В свою очередь Минфин планирует сократить количество почтовых пересылок. Сумму безналогового ввоза планируют сократить с 1000-500 евро (в зависимости от вида транспорта) до 300 евро. Завозить товар в Украину можно будет только раз в 5 дней, что негативно повлияет на интернет-торговлю, которой занимается много предпринимателей.

Чиновники на следующий год ставят себе амбициозные задачи. Планируется повышать акцизы на алкоголь, табак и бензин, сокращать количество плательщиков единого налога. Не удивительно, что все больше предпринимателей в Украине "голосует ногами", переводя бизнес в другие страны.

Эксперты пресс-конференции:

Юлия Дроговоз, вице-президент УСПП

Эдуард Курганский, член координационного совета Ассамблея ОО МСБ Украины

Дмитрий Выдолоб, президент Союза ювелиров Украины

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 08 ноября в 13.00

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