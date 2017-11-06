Пресс-конференция: новый закон о животных. Обсуждаем вместе с Барсиком и Тузиком. Онлайн

В понедельник, 6 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Новый Закон о братьях меньших. Обсуждаем вместе с Барсиком и Тузиком".

В законопроекте №7220, зарегистрированном в парламенте 20 октября 2017 года указано, что важной составляющей в решении проблем, связанных с животными является ответственность лиц, которые их содержат. Новый законопроект предполагает создание единой базы учета животных, контроля численности бездомных животных, повышения уровня ответственности людей к четвероногими питомцами и предупреждения жестокого отношения к ним. Обязательна регистрация и чипирование домашних животных с присвоением им пожизненного номера, который должен крепиться на ошейнике. Регистрировать нужно животных старше двух месяцев, в течение 5-ти суток с момента их приобретения. За бездомных животных будут платить местные власти.

Владельцы животных могут быть оштрафованы за отказ от стерилизации беспородного животного, штрафы предусмотрены также за неуборку за питомцами, использование их в попрошайничестве, продажу с рук без документов. Умерщвление беременных котов и собак, их усыпление в присутствии маленьких детей будет приравниваться к жестокому обращению с животными. Наказывается это, согласно 299 статье УК Украины, штрафом до 850 гривен или арестом на срок до шести месяцев.

По меньшей мере, раз в три года владелец должен доставлять животное к ветеринару. За новым питомцем нужно обращаться в питомники и кинологические клубы, которые имеют лицензию, чтобы получить потомство. Отдельно законодатели определили перечень потенциально опасных пород собак, которые подлежат обязательному психиатрическому осмотру. Законопроект вызвал неоднозначную реакцию как зоозащитников, так и общества в целом.

Позитивные и проблемные аспекты нового законопроекта обсудят эксперты:

Ася Серпинская, президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины

Марина Суркова, юрист, вице-президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины (Харьков)

Даниил Юрченко, юрист, помощник народного депутата ВР Украины А.Немировского

Александра Мезинова, директор приюта для животных "Сириус", глава комиссии по защите животных при департаменте благоустройства при КГГА

Оксана Костюкевич, координатор по организации гражданских акций ГО "Форум спасения Киева"

Ольга Целинская, юрист ОО "Общественный совет зоозащитников Одессы"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 06 ноября в 13.00

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