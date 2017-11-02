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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

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    В пятницу, 3 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 3 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение текущей недели октября-ноября 2017 года.

    — "А что у вас, ребята, в рюкзаках?" Аваков против Порошенко — миф или реальность.

    — Волкер побывал в Киеве. И закрутилось, завертелось…

    — Каськив вернулся. Есть ли у него чемодан компромата?

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра " Третий сектор"

    Дмитрий Разумков, директор Украинской политконсалтинговой группы

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра " Перспектива"

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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