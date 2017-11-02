Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 3 ноября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение текущей недели октября-ноября 2017 года.
— "А что у вас, ребята, в рюкзаках?" Аваков против Порошенко — миф или реальность.
— Волкер побывал в Киеве. И закрутилось, завертелось…
— Каськив вернулся. Есть ли у него чемодан компромата?
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра " Третий сектор"
Дмитрий Разумков, директор Украинской политконсалтинговой группы
Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра " Перспектива"
Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям