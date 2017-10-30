Дети-переселенцы. Нужна срочная психологическая помощь - пресс-конференция

В понедельник, 30 октября, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Дети-переселенцы: нужна срочная психологическая помощь".

По данным Минсоцполитики Украины на конец октября в Украине на учете в структурных подразделениях ведомства состоит 1 млн. 296 тыс. 485 семей внутренне перемещенных лиц. Среди них – сотни тысяч детей. И все они получили психологические травмы войны. Международные организации утверждают, что этим детям особенно необходима специализированная помощь. Ее должны гарантировать соответствующие государственные программы, которых сегодня в стране нет.

Проблема предоставления помощи детям-беженцам или их психологического сопровождения является достаточно новой для отечественных специалистов, опыта работы с такими пациентами практически нет. Всем детям, которые оставили родной город, дом, школу, родственников и друзей необходима помощь при адаптации к новым условиям жизни. Таким детям нужна не только учеба, реализация своих способностей. Иногда они нуждаются просто в безопасности, уверенности, что в школе к ним будут относиться толерантно.

Опыт других стран, где были подобные ситуации, говорят, что одной только психологической помощи недостаточно, должна быть и социальная помощь. Трудно воздействовать на психику ребенка, если, например, в общежитии для него нет места.

Дети, пострадавшие в зоне АТО, могут получить специальный статус. Кабмин утвердил Порядок предоставления статуса ребенку, который пострадал в результате военных действий и вооруженных конфликтов (Постановление от 5 апреля 2017 года № 268). Во время предоставления ребенку статуса заявителем определяется обстоятельство, которое оказало наибольшее негативное влияние на состояние здоровья и развитие ребенка. Проблема стоит очень остро, потому что детей, которые пострадали от вооруженного конфликта, очень много. Они нуждаются в дополнительной помощи и государственной защите. Но проблема в том, что программы реабилитации для таких детей у государства сегодня нет.

Эксперты пресс-конференции:

Алена Лукьянчук, клинический психолог, психотерапевт, тренер, координатор проектов в британской организации International alert в Украине

Ирина Сазоненко, директор реабилитационного лагеря "Лесная Застава" для детей героев АТО и детей-переселенцев

Татьяна Петракова, автор социальных проектов для детей, организатор патриотического фестиваля "Діти за майбутнє України"

Дарья Касьянова, национальный директор по развитию программ СОС "Дитячі Містечка України", глава правления Украинской сети за права ребенка

Олеся Тарасенко, общественный деятель, основатель первого блог-журнала LUCKYUKRAINE

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 30 октября в 12.00

Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям