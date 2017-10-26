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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )17
    В пятницу, 27 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 27 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение четвертой недели октября 2017 года.

    — Внеплановый Волкер — что скажет, кого одернет, к чему подтолкнет.

    — Покушение на Мосийчука: версии, мотивы, последствия.

    — Луценко, Саакашвили и государственный переворот. Когда же наступит настоящий день?

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

    Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти"

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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