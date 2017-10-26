Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 27 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение четвертой недели октября 2017 года.

— Внеплановый Волкер — что скажет, кого одернет, к чему подтолкнет.

— Покушение на Мосийчука: версии, мотивы, последствия.

— Луценко, Саакашвили и государственный переворот. Когда же наступит настоящий день?

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти"

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