Очередной транш МВФ: цена вопроса - пресс-конференция

Во вторник, 24 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Очередной транш МВФ: цена вопроса".

Кабмин надеется получить следующий транш кредита МВФ до конца этого года. Для этого Киев обязался провести антикоррупционную, приватизационную и пенсионную реформы и решить проблему с ценами на газ. Недавно принятую пенсионную реформу МВФ в настоящее время изучает. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк после встречи с руководством фонда.

В экспертной среде преобладают определенные сомнения относительно того, насколько будет возможно получить транш до конца года. Кроме принятой пенсионной реформы, необходимо создание антикоррупционного суда и решение проблемы ценообразования на газ. МВФ по-прежнему настаивает на выполнении Украиной взятых еще в марте обязательств по формированию цены газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Согласно механизму определения цены по постановлению №187 от 2 марта 2017 года — с октября текущего года до конца отопительного сезона, до 1 апреля 2018 года, цена газа должна повыситься на 17,6% — с 4942 грн до 5815 грн за тысячу кубометров.

Вместе с тем, глава Минфина подчеркнул, что вопрос цены на газ — чрезвычайно деликатный, и цена должна быть справедливой. Изначально планировалось поднять цену на газ, начиная с октября, приблизительно на 17%. Но это приведет к тому, что цена вырастет как для промышленных потребителей, так и для населения. Сегодня уже можно утверждать, что около 60% граждан в той или иной форме получают субсидии на оплату газа и коммунальных услуг. Речь идет о том, чтобы делать этот перерасчет на как можно более низкой базе.

По информации СМИ новый транш смогут выделить только при условии роста цены на газ для населения на 17,6%. В грядущем 2018 году Украине предстоит вернуть МВФ $1,4 млрд.

Эксперты пресс-конференции:

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

Андрей Блинов, экономист, шеф-редактор Радио Вести

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

Олег Журавлев, экономический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 24 октября в 13.00

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