Медреформа принята: врачи и пациенты в шоке - пресс-конференция

В пятницу, 20 октября, в 15.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Медреформа принята: врачи и пациенты в шоке".

Верховная Рада в четверг приняла в целом закон, который позволит дать старт медицинской реформе. За документ, который коренным образом меняет государственную систему финансирования медицинских услуг, проголосовали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон еще должен подписать президент Украины. Документ вступит в силу через месяц со дня его опубликования в официальной прессе и вводится в действие с 1 января 2018 поэтапно.

В рамках медицинской реформы предлагается создать новый орган исполнительной власти, который будет осуществлять политику в сфере финансирования, контроля и выбора медицинских услуг — Национальную службу здоровья Украины.

После проведения реформы медицина не будет полностью бесплатной. Закон делит медицинские услуги на три вида: бесплатные, частично оплачиваемые государством и платные. Документ предусматривает внедрение понятия "государственного гарантированного пакета" — определенного объема медицинских услуг и лекарственных средств, которые государство обязуется оплачивать по заранее установленным тарифам. Тарифы каждый год будет утверждать правительство.

Специалисты полагают, что результатом медреформы в Украине станет закрытие больниц, сокращения врачей, ликвидация скорой помощи, исчезновение сельской медицины и непосильные цены на лечение тяжелых болезней, которые измеряются сотнями тысяч гривен.

Ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот документ и голосовали против принятия медицинской реформы в редакции правительства. Они считают, что реформа узаконит платную медицину и усугубит коррупцию в этой сфере.

Эксперты пресс-конференции:

Сергей Мельничук, народный депутат, член Комитета Верховного Совета Украины по вопросам здравоохранения

Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины

Константин Надутый, зампредседателя правления Всеукраинского врачебного общества

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 20 октября в 15.00

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