Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 20 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели октября 2017 года.

— Протесты и Рада: цена выхода из нового политического кризиса.

— Медицинская реформа. Для чего и какой ценой.

— Досрочные выборы — "за" и "против".

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Дмитрий Разумков, директор Украинской политконсалтинговой группы

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

Алексей Якубин, политолог,кандидат политических наук

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