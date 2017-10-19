Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 20 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели октября 2017 года.
— Протесты и Рада: цена выхода из нового политического кризиса.
— Медицинская реформа. Для чего и какой ценой.
— Досрочные выборы — "за" и "против".
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Дмитрий Разумков, директор Украинской политконсалтинговой группы
Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
Алексей Якубин, политолог,кандидат политических наук
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