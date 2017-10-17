наверх
17.10.201714:13
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Пресс-Центр

    Октябрь 17-го года. Протестная активность возрастает - пресс-конференция

    (обновлено: )17020
    В среду, 18 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Октябрь 17-го года. Протестная активность возрастает".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В среду, 18 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Октябрь 17-го года. Протестная активность возрастает".

    Во вторник 17 октября в центре Киева началась акции протеста оппозиции, представленной широким спектром политических сил. Организаторами является партия экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, еврооптимисты (Мустафа Найем, Сергей Лещенко и прочие), партии "Свобода" и "Национальный корпус", "Самопомощь" Андрея Садового, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и прочие.

    Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

    Все три требования уже оформлены в законопроекты и организаторы акции говорят, что парламенту потребуется не более двух часов, чтобы их принять и, тем самым, выполнить требования протестующих.

    Силовики оцепили весь правительственный квартал барьерами и щитами, здание парламента и Кабмина окружено двойной цепью Нацгвардии и полиции. Перекрыты улицы в центре столицы.

    Эксперты пресс-конференции:

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

    Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 18 октября в 13.00

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Саакашвили на митинге около Верховной Рады
      Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям
      Флаги Украины и России
      Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
      Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
      Отопительный сезон: в ожидании холодов
      Ульяна Супрун. Архивное фото
      Медреформа или медицинский геноцид?