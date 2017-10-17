Октябрь 17-го года. Протестная активность возрастает - пресс-конференция

В среду, 18 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Октябрь 17-го года. Протестная активность возрастает".

Во вторник 17 октября в центре Киева началась акции протеста оппозиции, представленной широким спектром политических сил. Организаторами является партия экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, еврооптимисты (Мустафа Найем, Сергей Лещенко и прочие), партии "Свобода" и "Национальный корпус", "Самопомощь" Андрея Садового, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и прочие.

Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

Все три требования уже оформлены в законопроекты и организаторы акции говорят, что парламенту потребуется не более двух часов, чтобы их принять и, тем самым, выполнить требования протестующих.

Силовики оцепили весь правительственный квартал барьерами и щитами, здание парламента и Кабмина окружено двойной цепью Нацгвардии и полиции. Перекрыты улицы в центре столицы.

Эксперты пресс-конференции:

Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 18 октября в 13.00

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