Увеличение акцизов на алкоголь – прямой путь к росту контрафакта - пресс-конференция

Во вторник, 17 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Увеличение акцизов на алкоголь — прямой путь к росту контрафакта".

Еще в декабре 2016 года, минимальная розничная стоимость водки увеличилась приблизительно в 2,5 раза. В марте 2017 году акцизы также повысились: ставка акциза на этиловый спирт повысилась на 20%, на винодельческую и слабоалкогольную продукцию — на 12%. В сентябре правительство обосновало необходимость повышения цен на алкоголь тем, что они не соответствуют реальным затратам производителей на изготовление и реализацию алкогольных напитков.

В 2018 году акцизы снова вырастут. Еще в 19 июля Кабмин одобрил соответствующий проект изменений в Налоговый кодекс. Согласно документу, акциз на спирт возрастет с 126,96 до 141,18 грн за 1 литр чистого спирта. Акциз на пиво предлагают увеличить с 2,78 до 3,09 грн/л, на вина крепленые и вермуты — с 8,02 до 8,92 грн/л, на игристые — с 11,65 до 12,95 грн/л. Заявленное предстоящее повышение акцизов невелико и, вроде бы, покупатель особо не ощутит удара по кошельку. Реальная ставка акциза на 2018 год будет известна вероятнее всего в декабре, когда парламентарии примут бюджет на следующий год — отмечают эксперты. В прошлом году рост ставки составил 40%, что было в несколько раз выше изначально предполагаемой индексации.

Повышая акцизы, Кабмин под предлогом европейских норм проводит политику по наполнению бюджета любыми методами. Однако любой производитель алкогольных напитков скажет, что такая политика приводит к сокращению производства и увеличению теневого рынка. За последние три года Украина сократила производство легальной водки, с которой уплачены акцизы и налоги, более чем в 1,5 раза. А с начала этого года, после 20%-го повышения акцизов на водку, падение составило около 23%. К концу 2018 года доля контрафактного алкоголя может достигнуть 65%, если не будет принят реальный комплекс мер по детенизации и наведению порядка на рынке.

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

Евгений Олейников, эксперт по вопросам экономики "Экономического дискуссионного клуба"

Владимир Остапюк, глава профильной ассоциации Укрводка

Виктор Медведь, руководитель консалтинговой компании "William-Іnvest Expert"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 17 октября в 13.00

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