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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )16
    В пятницу, 13 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 13 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели октября 2017 года.

    — Речь Порошенко на пленарном заседании ПАСЕ
    — Громкие задержания в Минобороне
    — В Раду внесен законопроект, в котором предлагается ввести временное ограничение для украинцев на поездки в РФ

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

    Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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