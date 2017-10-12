Внутренние переселенцы. Украинцы второго сорта - пресс-конференция

В четверг, 12 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) проходит пресс-конференция на тему "Внутренние переселенцы. Украинцы второго сорта?"

Украина занимает сегодня девятое место в числе стран с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В отличие от беженцев, которые ищут убежище в других странах, внутренне перемещенные лица остаются в своей стране и не могут претендовать на международную защиту. По данным Министерства социальной политики в Украине проживает около 1,6 млн переселенцев с неподконтрольных территорий. Международная организация по миграции (МОМ) в начале лета с.г. провела мониторинг ситуации по ВПЛ и определила главные проблемы этих людей: низкие доходы, проблемы с жильем и трудоустройством, плохие условия проживания и необустроенный быт. У 45% семей внутренне перемещенных лиц имеются средства только на продукты питания, у 21% семей уровень доходов от 1500 до 3000 гривен в месяц.

На 2017 год для переселенцев принята государственная программа "Доступное жилье". Планировалось, что при покупке жилья перемещенные лица будут оплачивать лишь половину стоимости, а остальные расходы покроет государство, но обещанных 2 млрд гривен из бюджета так и не выделили. В Киеве проживает около 175 тыс. перемещенных лиц. В КГГА отмечают, что в столице отсутствует жилой фонд для переселенцев — за последние три года в Киеве не строили социальное жилье. По новым законам застройщики более не обязаны передавать часть жилой площади в собственность города. В сентябре переселенцы устроили митинг под Кабмином с требованием выделить деньги на программу "Доступное жилье". Правительство пошло на определенные уступки и упростило условия участия в программе: Кабмин продлил программу на 2018 год и отменил для перемещенных лиц квартирный учет с привязкой к месту регистрации.

Самой большой проблемой для ВПЛ по-прежнему является жилье, а точнее — его отсутствие. Согласно комплексной государственной программе поддержки переселенцев является обеспечение права этих граждан на жилье. Более года назад вступили в силу изменения в закон о ВПЛ, но проблемы переселенцев не исчезли.

Эксперты пресс-конференции:

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований "Новая Украина"

Алексей Позняк, завотделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований НАНУ

Оксана Ермишина, глава "Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев"

Игорь Мирошниченко, глава правления общественной организации "Эрлайт"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 12 октября в 13.00

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