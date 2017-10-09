Проблему бездомных животных в Киеве можно решить за один год - пресс-конференция. Онлайн

В понедельник, 9 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Проблему бездомных животных в Киеве можно решить за один год".

Во время пресс-конференции эксперты обсудят итоги участия украинской делегации на международной конференции в Мадриде, посвященной бездомным животным. Есть успешные примеры решения проблемы "бездомные животные в городе" во Львове, Житомире, Черкассах, но в Киеве до сих пор не видно никаких позитивных изменений с этой ситуацией, это при том, что существует коммунальное предприятие "Коммунальная клиника для животных" (годовой бюджет — 20 млн грн). Эксперты отмечают, что сегодня необходимо принципиально решить задачу помощи приютам для животных. Во всем мире эту функцию выполняет государство, т.к. бездомные животные — проблема социума.

Безответственное отношение людей к животным, как к временной игрушке, приводит к тому, что многие бывшие домашние питомцы выброшены на улицу. Сегодня количество беспризорных животных в целом и в Киеве в частности, растет. Кроме безответственного отношения к животным, распространены проявления жестокого обращения с ними. Эту проблему можно, в том числе, решить просветительской работой: в пределах внешкольного образования проводить цикл "Уроков добра" по гуманному и ответственному отношению к животным.

Эксперты обсудят также важность внедрения действенной системы регистрации всех животных в городе. Каждый владелец животного, задумывается о том, что делать, если домашний любимец потеряется? Даже если питомца кто-то найдет, но он не будет идентифицирован и зарегистрирован, то у него небольшой шанс попасть домой. Именно для этого существует онлайн база аnimal-id.info, где находятся данные идентифицированных животных и их владельцев.

Участники пресс-конференции:

Александра Мезинова, директор приюта для животных "Сириус", глава комиссии по защите животных при департаменте благоустройства при КГГА

Олеся Пинзеник, депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам экологической политики

Виктор Копач, основатель системы регистрации животных animal-id.info

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 09 октября в 13.00

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