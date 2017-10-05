Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 6 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение первой недели октября 2017 года.
— Операция реинтеграция. Закон о Донбассе.
— Испания и Каталония — уроки для Украины.
— Судебная и пенсионная реформы — что потеряли и что приобрели.
— Новинский и Саакашвили — ньюсмейкеры недели. Что дальше?
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики
Дмитрий Разумков, директор Украинской политконсалтинговой группы
Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук
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