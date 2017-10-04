Как выполняется госпрограмма лечения украинцев за рубежом - пресс-конференция

В четверг, 5 октября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Как выполняется государственная программа лечения граждан Украины за рубежом".

Тысячам украинцев требуется лечение за рубежом. Только небольшой части из них удается добиться оплаты лечения от государства. Причин тому несколько — незнание о существовании такой помощи, бюрократическая волокита и коррупция. Да и законодательная поддержка пациентов очень слабая. По данным Минздрава, в прошлом году на эти цели было выделено около 400 млн гривен, которые пошли на лечение всего 136 больных.

При этом, тысячи украинцев ищут возможности лечиться за границей. В международном центре поддержки пациентов Bookimed говорят, что за 2016 к ним обратились около четырех тысяч больных, желающих получить лечение за рубежом, а на самом деле эта цифра в несколько раз выше. По словам экспертов, чаще всего граждане нашей страны обращаются для лечения онкологических заболеваний. Кроме того, украинцы отправляются за рубеж за получением медицинской помощи, которую не предоставляют в Украине в принципе: пересадки костного мозга, печени, почек, сердца, легких от неродственных доноров. К примеру, в Украине разрешена только родственная трансплантация костного мозга, кроме того, подобную операцию в стране могут провести только в двух медучреждениях. При этом, по мнению врачей, в Украине сотни пациентов нуждаются в трансплантации сердца, печени, почек, костного мозга. Однако, выполняются не больше 10% операций от потребности: из-за запрета на неродственную трансплантацию количество пересадок органов не превышает 130-140 случаев в год.

В государственном бюджете Украины на 2017 год было предусмотрено более 203 млн грн на программу "Лечение граждан Украины за рубежом". Эти средства были направлены на лечение в зарубежные клиники 74 человека, в том числе 34 ребенка. В августе с.г. на эту программу дополнительно выделили еще 186 млн грн, сообщает Минздрав.

Лечение в зарубежных клиниках стоит дорого, пересадка костного мозга, например, от 100 до 300 тыс. евро. Для оплаты лечения подобных случаев в Украине действует специальная государственная программа: подав заявку в Минздрав, пациенты могут рассчитывать на оплату лечения заграницей до 100% от необходимой суммы.

Эксперты пресс-конференции:

Сергей Мельничук, народный депутат, член Комитета Верховного Совета Украины по вопросам здравоохранения

Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины

Юрий Андреев, председатель ОО "Национальное движение "За трасплантацию"

Валентина Маркевич, президент Фонда помощи онкобольным детям, кандидат медицинских наук

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 05 октября в 13.00

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