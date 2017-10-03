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    Пресс-Центр

    iHUB – украинские технологические стартапы с норвежским акцентом - пресс-конференция

    (обновлено: )23
    В среду, 4 октября, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "iHUB – украинские технологические стартапы с норвежским акцентом".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В среду, 4 октября, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "iHUB — украинские технологические стартапы с норвежским акцентом".

    В мае с.г. в рамках партнерства между Посольством Королевства Норвегии, Киевской городской госадминистрацией и международной сетью "Seed Forum" в Киеве открылся центр iHUB. Он направлен на развитие и поддержку инновационного технологического бизнеса. Уже работают шесть центров iHUB: в Киеве, Львове, Виннице, Чернигове, Кишиневе и Тбилиси. Все они открыты при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Королевства Норвегии.

    Сеть центров iHUB — объединяет, поддерживает, учит и развивает талантливых и креативных предпринимателей, открывает для них новые возможности. За три года своего существования iHUB объединил в своих стенах более 300 команд, которые востребованы как на национальном так и на мировых рынках от Украины и Польши до США и Индии. Киев, благодаря iHUB, получил новый инструмент для дальнейшего формирования стартапов экосистем, запуску и развитию инновационных технологических компаний, увеличению количества рабочих мест, созданию продуктов с большой добавочной стоимостью.

    iHUB обеспечивает стартапы необходимым образованием, менторской поддержкой, помощью в привлечении инвестиций, качественной инфраструктурой, чтобы команды смогли сфокусироваться на создании собственного бизнеса. За свою обучающую деятельность iHUB получил статус центра UNESCO-UNEVOC.

    Организаторы подчеркивают, что не имеют целью получение прибыли. Проект носит социальный характер и направлен на улучшение инновационной инфраструктуры Украины и других стран Восточной Европы.

    Принимая во внимание достижения и востребованность iHUB, Украинским национальным комитетом Международной Торговой Палаты 03.10.2017 года была создана Комиссии по инновационному развитию малого и среднего бизнеса. Комиссия будет работать над наиболее актуальными и проблемными вопросами этой сферы, способствовать ее развитию, а так же лоббированию интересов представителей инновационного бизнеса.

    Эксперты пресс-конференции:

    Уле Терье Хорпестад, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Норвегии в Украине

    Стейнар Корсмо, председатель Seed Forum Норвегия

    Дмитрий Подолев, CEO и основатель iHUB

    Тарас Наконечный, председатель Комиссии по инновационному развитию малого и среднего бизнеса Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты

    Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 04 октября в 12.00

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