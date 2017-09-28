Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 29 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели сентября 2017 года.
— Как выйти из языкового скандала в законе об образовании?
— Версии и реалии взрыва под Винницей.
— После выборов в Германии — новые сюрпризы для Украины.
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики
Михаил Павлив, политолог, директор "Фонда гуманитарных стратегий"
Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива "
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