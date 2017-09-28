Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 29 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели сентября 2017 года.

— Как выйти из языкового скандала в законе об образовании?

— Версии и реалии взрыва под Винницей.

— После выборов в Германии — новые сюрпризы для Украины.

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Михаил Павлив, политолог, директор "Фонда гуманитарных стратегий"

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива "

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