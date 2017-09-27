Итоги выборов в ФРГ: неубедительная победа Меркель и прорыв правых - пресс-конференция

В четверг, 28 сентября, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Итоги выборов в ФРГ: неубедительная победа Меркель и прорыв правых".

Выборы в Германии стали во многом историческим событием. Партийный альянс ХДС/ХСС во главе с Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест). Ни одна из партий не набрала большинства, необходимого для формирования правительства.

Единственная из ожидавшихся коалиций, которая получит большинство в бундестаге после решения СДПГ уйти в оппозицию — союз ХДС/ХСС, "Зеленых" и СвДП. Такая коалиция называется "Ямайка" (по цветам флага Ямайки): черный у ХДС, желтый у СвДП и зеленый у "Зеленых". Что касается возможной коалиции "Ямайка", эксперты считают, что такое сотрудничество будет полно противоречий. Меркель понимает, что либералы могут быть не очень управляемыми партнерами. После того как они проиграли предыдущие выборы в 2013 году, им нужно показать себя как решительную партию, т.е. они должны выполнять свои предвыборные обещания. В прошлый раз они обещали снизить налоги, но не смогли этого сделать в правительстве Меркель, поэтому Кристиан Лиднер (СвДП) будет думать, вступать ли ему в этот союз. Тем более что там будут "Зеленые", оппоненты либералов. "Зеленым" будет легче договариваться с Меркель, чем с СвДП. Получается, что этот тройственный союз, которого еще не было на федеральном уровне в Германии и это очень неудобное для Меркель правительство. Также Меркель назвала приход "Альтернативы" в бундестаг большим вызовом. В свою очередь вице-председатель "Альтернативы для Германии" Александр Гауланд заявил, что намерен "вести охоту" на новое федеральное правительство после выборов в бундестаг.

Эксперты пресс-конференции:

Антон Финько, политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 28 сентября в 12.00

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