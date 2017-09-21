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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )28
    В пятницу, 22 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 22 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение четвертой недели сентября 2017 года.

    — Итоги сессии ГА ООН — что мы услышали, узнали и что не узнаем никогда.
    — Одесские волнения — кто за кем и кому выгодно.
    — Законотворчество недели — закон об образовании на подпись, реформы на стопе

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

    Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти"

    Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук

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