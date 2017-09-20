Война за "Укрзализныцю": кому достанутся активы и проблемы - пресс-конференция

В четверг, 21 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Война за "Укрзализныцю": кому достанутся активы и проблемы".

Ситуация в железнодорожной отрасли Украины, как утверждают эксперты, оставляет желать лучшего, притом происходящие в ней изменения в последние годы являются фактически необратимыми. После череды скандалов с должности главы "Укрзализныци" ушел поляк Войцех Бальчун, который получал одну из наиболее высоких заработных плат среди служащих в госаппарате страны. "УЗ" по-прежнему остается одним из наиболее коррумпированных украинских госпредприятий, отмечают эксперты. Незадолго до отставки Бальчуна генпрокурор Луценко направил обращение к премьер-министру с призывом не продлевать с ним контракт, т.к. уже имеется около 90 уголовных производств по коррупционным делам в ведомстве.

Украина теряет транзитный потенциал, что играет на руку прежде всего соседней Белоруссии. В 2016 году показатели объемов транзитных перевозок оказался самым низким за последние 20 лет — всего 16,9 млн тонн (по сравнению с 2015 падение на 30%, к 2013 — вдвое). В прошлом году план по транзиту был недовыполнен на 37%. Износ железнодорожной инфраструктуры и высокие тарифы на грузовые перевозки привели к тому, что Украина выпала из масштабного проекта Нового Шелкового пути, по которому Китай планирует доставлять в Европу порядка 280 млн тонн грузов в год. Также продолжает рассыпаться материально-техническая база "Укрзализныци". Например, уже на 1 января 2015 года 99,4% магистральных тепловозов и 72% электровозов отработали установленный нормативный срок службы (20-30 лет). Дефицит грузовых вагонов, который приводит к недополучению валютной выручки от экспорта, в конце 2016 года оценивался в 9 тысяч единиц.

На сайте "Наші гроші" опубликован финансовый план предприятия: планируется уже в этом году сократить пассажирские перевозки — на 4% или на 7,6 млн. человек. Больше всего просядет международный пассажирооборот (14%). Внутренние перевозки сократятся на 2%. Штат сотрудников планируется сократить на 14 тысяч человек. По заявлению и. о. главы правления компании Евгения Кравцова ПАО "Укрзализныця" с 1 октября повысит на 22,5% тариф на грузовые ж/д перевозки. Однако, как показывает опыт, подобные "оптимизации" государственных монополистов ни к чему хорошему не приводят, а лишь ухудшают и без того их плохую работу.

Эксперты пресс-конференции:

Александр Кава, заместитель Министра инфраструктуры Украины в 2014-2015 гг, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры

Руслан Бортник, политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 21 сентября в 13.00

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