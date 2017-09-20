Рецепт успеха государства: образованное население. Онлайн-трасляция

В среду, 20 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) проходит пресс-конференция на тему "Рецепт успеха государства: образованное население".

В современном мире возрастает значение образования: эффективность учебных заведений вносит существенный вклад в развитие государств наряду с другими факторами социально-экономического развития. Во многих странах образование и экономика — единый раздел в бюджете и единая государственная стратегия.

Сегодня остро встает проблема о поиске дополнительных источников, внутренних резервов экономического роста стран. Одним из таких источников является уровень образования населения, поэтому в последнее время значительное внимание стало уделяться изучению человеческого капитала, как первостепенного рычага экономического роста. Благодаря инновациям наука стала производительной силой, а знания в виде нематериальных активов — основным капиталом экономического развития. Исследования в развитых государствах демонстрируют: в стране, где высшее образование развивалось более быстрыми темпами, наблюдались и более высокие темпы экономического роста.

Согласно рейтингу Всемирного экономического форума Global Competitiveness Report 2015-2016, по своей конкурентоспособности наша страна заняла 79-е место среди 140 государств. При формировании рейтинга учитывали 12 факторов, среди которых: макроэкономическая стабильность, инновационный потенциал, качество образования и другие. В Украине инновации в системе образования развиваются медленно. Главной проблемой, которая тормозит этот процесс является сама система образования, которая лишена общепризнанной концепции инновационного развития. В отчете Doing Business-2017, который готовит Всемирный банк, Украина заняла 80 место среди 190 стран мира в рейтинге, отвечающем за простоту ведения бизнеса.

Каковы основные проблемы образования в Украине, и каковы возможности ее решения? Какие перспективы развития бизнес-образования? Где место украинского образования в мире? Есть ли бренд у отечественного образования?

Эксперты пресс-конференции:

Виктория Рахматуллина, эксперт по международным отношениям между арабо-африканским регионом и Украиной, директор по развитию бизнеса UCCI Group

Кристина Шехайтли, международный бизнес-стратег, основатель агентства BEWEIS

Игорь Гарбарук, международный эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 20 сентября в 13.00

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