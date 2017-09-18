Отложенный эффект. Когда украинцы ощутят последствия ассоциации с ЕС - пресс-конференция

Во вторник, 19 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Отложенный эффект. Когда украинцы ощутят последствия ассоциации с ЕС".

1 сентября 2017 года официально вступило в силу Соглашение об ассоциации с ЕС. При этом эксперты сходятся во мнении, что вступление соглашения об ассоциации в полную силу является формальной процедурой, так как документ действует с начала 2016 года. Также они отмечают, сама ассоциация оказалась невыгодной для Киева: за два года действия соглашения Украина потеряла как минимум 30% экспорта в Евросоюз, в то же время доля европейских товаров на украинском рынке выросла. Кроме того, подчеркивают эксперты, Украина за это время не внедрила какие-либо серьезные европейские стандарты экономики, так как они требуют инвестиций.

Европарламент идет на повышение беспошлинных квот на сельхозпродукцию или расширение "льготного" списка очень неохотно: в начале июня этого года увеличили квоты на кукурузу, овес, мед и др. Но только кукурузы в этом году Украина соберет более 28 млн тонн, а сможет по квоте отправить на экспорт всего1 млн.

Соглашение об ассоциации с ЕС — это объемный документ на сотнях страниц, в котором прописаны условия сотрудничества с Европой практически во всех сферах. Однако,как утверждают эксперты, мало кто читал этот документ. Например, там оговаривается интеграция в европейское образовательное пространство для украинских вузов. Другое направление, которое могло бы быть полезным — бизнес-кооперация, т.е. возможностьи для отечественных предприятий открывать производственные площадки или представительства в Европе по упрощенной процедуре. И причина в большинстве случаев — бездействие украинских чиновников. Чтобы запустить ту же кооперацию, нужно утвердить так называемый европейский паспорт: форму, по которой бизнесмены могут быстро регистрировать предприятия в Европе, а европейские — в Украине. Но для этого требуется принять ряд регулярных актов, гармонизировать украинские коды экономической деятельности с европейскими.

Для кого более важен этот документ? Что изменится после вступления в действие всех частей Соглашения об ассоциации с экономической и политической точки зрения? Что на этот раз изменится в торговых отношениях Украины и ЕС?

Эксперты пресс-конференции:

Леонид Кожара, министр иностранных дел Украины (2012 — 2014гг.), Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, председатель ОБСЕ и ОЧЭС (2013 г), депутат Верховной рады Украины нескольких созывов

Алексей Плотников, заслуженный экономист Украины, доктор экономических наук, профессор, депутат Верховной рады Украины нескольких созывов

Всеволод Степанюк, экономический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 19 сентября в 13.00

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