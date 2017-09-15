Ноу-хау украинских ученых будет презентовано в Греции - пресс-конференция

В понедельник, 18 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "Ноу-хау украинских ученых будет презентовано в Греции".

У всех определений понятия "здоровый образ жизни" есть одно общее — необходимость активных действий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, которые выражены медицинским, физическим, экологическим или каким-либо другим видом активности человека. Здоровый образ жизни — это правильный стиль существования, который позволяет людям не растрачивать, а укреплять здоровье, улучшая психические и физические показатели. Это — особая культура тела, которая включает множество составляющих, подчиненных одной цели — улучшению состояния организма и его функциональных возможностей.

Украинские специалисты разработали уникальный Комплексный Авторский тренинг о здоровье. Он включает в себя создание стиля здоровой и успешной жизни, получение знаний, навыков и действий, ведущих к здоровью и омоложению, основы суставной гимнастика и многое другое. Этот тренинг позволит "прокачать" физическое здоровье любого человека, его эмоциональный интеллект и повысит эффективность ментального здоровья. Также в авторский тренинг входят практики семейной и межличностной терапии.

Результаты своей работы украинские специалисты и коучи представят на Международном семинаре в Греции, который пройдет с 29 сентября по 9 октября 2017. Не семинаре будут присутствовать европейские и украинские ученые, специалисты, лекторы.

Эксперты пресс-конференции:

Сергей Евтушенко, психолог, психотерапевт, коуч

Наталия Вальда, генеральный директор компании VALMEDIA, продюсер, член Национального Союза кинематографистов Украины

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 18 сентября в 13.00

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