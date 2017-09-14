Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 15 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели сентября 2017 года.

— Миротворцы на Донбассе. Реально ли и в каком виде?

— Саакашвили и все-все-все. Есть ли реальная сила перспектива у украинской оппозиции?

— Украина и права человека: новый закон об образовании, доклад миссии ООН в Украине.

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива»

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