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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )25
    В пятницу, 15 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 15 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели сентября 2017 года.

    — Миротворцы на Донбассе. Реально ли и в каком виде?

    — Саакашвили и все-все-все. Есть ли реальная сила перспектива у украинской оппозиции?

    — Украина и права человека: новый закон об образовании, доклад миссии ООН в Украине.

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра «Перспектива»

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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