Грядущий отопительный сезон: нехватка угля и рост тарифов - пресс-конференция

В четверг, 14 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "Грядущий отопительный сезон: нехватка угля и рост тарифов".

За месяц до начала отопительного сезона профильный министр Игорь Насалик сообщил, что отрасль испытывает нехватку угля газовой группы. И попросил премьера выделить инвестиции на развитие собственной добычи в Украине.

Эксперты отмечают, что угледобывающие предприятия Украины в январе-августе по оперативным данным сократили добычу рядового угля на 9,4% (на 2,5 млн. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 23,6 млн. тонн. При этом основным драйвером падения стал государственный сектор. По прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, за 2017 год в целом Украина сократит потребление угля на 16% в сравнении с прошлым, а уголь антрацитовой группы будет использоваться еще меньше — на 44%.

Правительство сейчас в авральном порядке пытается провести реанимационные мероприятия, для того, чтобы удержать государственные шахты от развала и относительно безболезненно пройти предстоящий отопительный сезон. Недавно было принято решение о повышении цены государственного угля для ТЭС до 2,2 тыс. гривен без учета индикатива Роттердам+. В совокупности с выделением дополнительных 2 млрд. гривен в следующем году, это позволит сократить убытки государственных угольных предприятий, на которых себестоимость производства угля достигла среднего значения в 2,7 тыс. гривен. Планы по переводу блоков ТЭС на марку "Г" дадут эффект в краткосрочной перспективе. Но без реальных вложений в госсектор угледобычи — это еще большая привязка к импорту, только теперь уже не только антрацитовой, но и газовой группы. Это приведет к неизбежному росту тарифов как для производителей, так и для конечного потребителя электроэнергии.

Эксперты пресс-конференции:

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

Юрий Корольчук, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов НТЦ "Психея"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 14 сентября в 13.00

Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям