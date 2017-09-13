Рынок недвижимости: маркеры, тенденции, прогнозы - пресс-конференция. Онлайн

В среду, 13 сентября, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "Рынок недвижимости: маркеры, тенденции, прогнозы".

Новостройки в Киеве и в городах-спутниках растут. Эксперты рынка полагают, что в 2018 году предложения существенно превысят спрос. Хотя превышение есть уже сегодня: строят все больше, покупают все меньше — реальные доходы населения не увеличились. Эксперты не прогнозируют во втором полугодии существенного роста спроса, и при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, можно ожидать продолжение текущего тренда на постепенное "сползание". Инвесторам этот рынок уже не так интересен, полагает ряд специалистов: объем инвестиций в первичный рынок Украины в 2017 году сократился на 15-20% по сравнению с 2016. Основная причина сокращения — большая конкуренция и снижения цен на вторичном рынке недвижимости. Покупатели стали больше рассматривать варианты на вторичном рынке, жилье на котором дешевеет с каждым годом. В начале 2017 соотношение спроса было 65% на 35% в пользу первички, а уже в середине лета — 55% на 45%, пока еще в пользу первички. Первичный рынок на конец августа с.г. показал количество уменьшения сделок на 48% по сравнению с прошлым годом, а вторичный рынок — на 29%.

В условиях сокращения возможности накоплений и сворачивания ипотечного кредитования большая часть покупок совершается либо за "депозитные деньги" (полученные как компенсация со счетов лопнувших банков), либо за счет рассрочки от застройщика. Сейчас компании стали переносить сроки строительства. Даже такие крупные как "Укрбуд" или "Киевгорстрой" ранее строили за год-полтора, то теперь по 2-3 года.

По прогнозам на конец 2017 года доллар будет стоить примерно 27-28 гривен. Пока курс удерживается за счет некоторого роста цен на сырье на мировых рынках. Но если эти цены просядут — курс будет выше, что скажется на стоимости недвижимости.

Эксперты пресс-конференции:

Светлана Бовсуновская, президент ВОО "Лиги экспертов Украины"

Андрей Гусельников, вице — президент ВОО "Лига экспертов Украины"

Ярослав Цуканов, независимый эксперт по вопросам недвижимости

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 13 сентября в 12.00

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