Фальсификация сыров. Как Законы Украины защищают потребителя - пресс-конференция. Онлайн

Во вторник, 12 сентября, в 14.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "Фальсификация сыров. Как Законы Украины защищают потребителя".

Контрафакт пищевой продукции острейшая проблема и огромная опасность для здоровья и жизни человека. Подделывают не только деликатесы, подделывают весь спектр пищевых продуктов: консервы, минеральную воду, колбасы, сыры, и т.д. Количество контрафактных и фальсифицированных пищевых продуктов уже угрожает здоровью населения. Уровень фальсификации различных групп пищевых продуктов составляет от 30 до 60% и выше (до 90% для БАД), утверждают эксперты. Фальсификация продовольственных товаров чаще всего производится путем придания им отдельных наиболее типичных признаков (внешнего вида, цвета, консистенции) при общем ухудшении или полной утрате отдельных наиболее значимых свойств пищевой ценности и главное — безопасности. Такая ситуация возникает потому, что в Украине фактически отсутствующий Закон об ответственности производителя за качество выработанной продукции и механизм отслеживания попадания фальсификата на украинский рынок.

На сегодня в Украине половина твердых и плавленых сыров не отвечают стандартам качества. В супермаркетах огромное количество списаний из-за того, что эта продукция (сыры) покрывается плесенью, не выдерживаются сроки задекларированные на упаковке, имеет специфический запах, теряет цвет. Ассоциацией защиты прав потребителей ежемесячно проводится мониторинг рынка по поводу замалчивания производителями действительного состава продукта, преднамеренной неправдивой информации о товаре. Ассоциацией за время существования в торговых сетях городов Украины бело отобрано свыше 500 образцов продукции. Экспертиза/исследование отобранных образцов проводились в государственных центрах исследований аккредитованных и аттестованных в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Эксперты пресс-конференции:

Максим Гончар, председатель правления Всеукраинской ассоциации защиты прав потребителей "Споживча довіра"

Олег Швец, президент Ассоциации диетологов Украины

Cергей Клебановский, креативный директор телеканала "Первый деловой"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 12 сентября в 14.00

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