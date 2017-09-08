Закон о защите животных от жестокого обращения станет более суровым - пресс-конференция

В понедельник, 11 сентября, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "Закон о защите животных от жестокого обращения станет более суровым".

В настоящее время в Украине есть Закон о защите животных от жесткого обращения в редакции 2006 года, соответствующие положения Административного и Уголовного кодексов, но они не связаны между собой. Не работает на практике законодательство по защите животных: не более 15 человек в год привлекается к ответственности. Тогда как в в соседней Молдове к ответственности за эти действия привлекают 300-400 человек в год. Стране нужен комплексный закон, который бы работал на практике.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики с участием специалистов разработал комплексный законопроект о защите животных (зарегистрирован в Верховной Раде 21 июня 2017 года, № 6598). Его предполагается рассмотреть на текущей сессии ВР. Законопроект призван кардинально изменить экологическое законодательство Украины в сторону защиты животных от жестокого обращения. Этим законопроектом запрещается и вводится ответственность за публикацию в соцсетях и интернете в целом, в других СМИ видео- и фотоматериалов со сценами жестокого обращения с животным. Законопроектом будет запрещено использование электрошока при дрессировке животных в цирках. Также документ предусматривает введение уголовного наказания за убийство животного.

В Украине штраф за жестокое обращение с животными составляет в эквиваленте $ 9-14. В то время как в Польше, $170, Румынии — $280, Болгарии, Венгрии, Словении — $650. Поэтому, указанным законопроектом предлагается привести эти нормы законодательства Украины в соответствие с европейскими стандартами. С 2016 г. в США жестокое обращение с животными относится к тяжким преступлениям (преступления класса "А"), наравне с убийствами и поджогами. Наказание за такие преступления — лишение свободы.

Эксперты пресс-конференции:

Ася Серпинская, президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины

Владимир Борейко, эколог, директор Киевского эколого-культурного центра

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 11 сентября в 12.00

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