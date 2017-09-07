Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 8 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели сентября 2017 года.
— Будет горячо. Рада открыла решающую для страны сессию
— Ежегодное послание Президента Украины к Раде: "Общество недовольно жизнью и властью"
— Заседание по Донбассу в Минске: миротворцы, обмен пленными, перемирие
— Память против коммерции. Скандал вокруг стертого граффити Майдана
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"
Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины
Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра " Развитие Украины"
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