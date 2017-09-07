Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 8 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели сентября 2017 года.

— Будет горячо. Рада открыла решающую для страны сессию

— Ежегодное послание Президента Украины к Раде: "Общество недовольно жизнью и властью"

— Заседание по Донбассу в Минске: миротворцы, обмен пленными, перемирие

— Память против коммерции. Скандал вокруг стертого граффити Майдана

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины

Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра " Развитие Украины"

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