Осенний дорожно-ремонтный коллапс. Как решается проблема - пресс-конференция

В четверг, 7 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "Осенний дорожно-ремонтный коллапс. Как решается проблема".

С сентября в Киеве начался сезон пробок. В столицу массово возвращаются люди из отпусков. Кроме того, в центре и в каждом районе столицы до конца осени проходят ремонты мостов и дорог, поэтому транспорт стоит в многочасовых пробках. С начала недели из-за одновременных ремонтных работ на Южном мосту, мосту Патона, Протасовом Яру, Лыбедской площади и других улицах движение в городе буквально парализовано. Самым проблемным (до конца 2019 года) будет движение в районе бул. Дружбы Народов: идет капремонт восьмиполосного бульвара с полной заменой покрытия. Проблемы и в центре — работы ведутся на ул. Эспланадной, Бассейной, Бессарабской площади. Ремонт на одном из самых сложных для столицы участке — Южном мосту — планируется завершить до 15 сентября. На съезде с Южного моста, от проспекта Бажана до Надднепрянского шоссе, движение будет ограничено до 23 октября.

Значительная часть дорог Киева по-прежнему малопригодны для езды. Почему из года в год столица сталкивается с одними и теми же сложностями? По словам экспертов данных, сколько дорог нуждаются в реконструкции, в Киевской администрации нет. По их же подсчетам заменить необходимо до 80% дорожного покрытия города. Почему Киеву не удается кардинально улучшить дорожное покрытие? Эксперты утверждают, что главные проблемы — нехватка финансирования, отсутствие контроля и коррупция.

В мэрии уверяют, что в Киеве проходят запланированные ремонты дорог. По информации СМИ коммунальщики говорят, что получили из мэрии приказ "ускориться" с ремонтом.

Эксперты пресс-конференции:

Александр Кава, заместитель Министра инфраструктуры Украины в 2014-2015 гг, эксперт в сфере транспорта и инфраструктуры

Андрей Задерейко, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы

Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города"

Олег Островерхий, эксперт по дорожному строительству

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 07 сентября в 13.00

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