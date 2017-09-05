Инновации в сфере ЖКХ. Счетчики раздора или за все опять платит потребитель - пресс-конференция

В среду, 6 сентября, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "Инновации в сфере ЖКХ. Счетчики раздора или за все опять платит потребитель".

Верховная Рада Украины в июне принят Закон №4901 "О коммерческом учете коммунальных услуг", в соответствии с которым все здания должны быть оснащены домовыми счетчиками отопления и водоснабжения. До принятия указанного Закона, потребители имели право приобрести и установить домовый счетчик, но не были обязаны это делать. Счетчики операторы должны установить в течение года в нежилых зданиях, в жилых зданиях — 2 года. Авторы законопроекта полагают, что этот Закон приведет к эффективной экономии водных ресурсов, к существенному уменьшению размеров платы за услуги ЖКХ в среднем на 15-20% за 1-3 года.

Кто заплатит за установку этих счетчиков — главный вопрос. Законопроект на него четко отвечает — потребитель. И это первый и самый главный аргумент противников законопроекта. Однако на самом деле исполнители услуг всегда устанавливали счетчики за деньги потребителей. Просто раньше это пытались не афишировать. Как пояснили эксперты, исполнители не тратили на установку счетчиков и их обслуживание ни копейки. Стоимость работ закладывалась в тариф на тепло или водоснабжения. Закон предусматривает, что размер взносов за установление коммерческих (домовых) узлов учета будет определяться отдельно для каждого здания, и будет зависеть от количества квартир в нем и модели счетчика. Кроме расходов на установление домовых счетчиков, потребителям придется платить и взносы на их обслуживание и замену.

Эксперты отмечают, что система, предложенная в законе, заработает, если будет и общедомовой учет и индивидуальный. Для этого еще нужно принять около 20 подзаконных актов, т.е. выполнение закона будет зависеть от качества подзаконной базы, причем эта база должна быть принята до начала отопительного сезона.

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины"

Валерий Гуманенко, депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК

Тарас Галайда, аналитик ОО "Публичный аудит"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 06 сентября в 12.00

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