2017: рекордный урожай зерновых и рост цен на хлеб - пресс-конференция

Во вторник, 5 сентября, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "2017: рекордный урожай зерновых и рост цен на хлеб".

В Украине завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур, валовой сбор которых в т.г. составил 37,3 млн. тонн, намолоченных с 9,6 млн. га. При этом в 15 областях Украины были зафиксированы максимальная средняя урожайность пшеницы, ячменя и рапса. Валовой сбор пшеницы по состоянию на 28 августа составлял 26,6 млн. тонн при урожайности 41,8 ц/га. Об этом сообщается на сайте Минагропрода.

При этом, по итогам 2016-2017 маркетингового года Украина установила новый абсолютный рекорд по экспорту зерновых — 43,8 млн тонн.

Однако эксперты рынка указывают, что несмотря на высокий урожай и рекорды по экспорту зерновых, уже в сентябре цены на муку в Украине вырастут. А значит, до конца года подорожает хлеб. Объясняют это тем, что цена на зерно на мировых рынках растет, а значит будет рост и в Украине. Это хорошо для валютного курса, больший приток валюты поддержит гривну, но рост цен ударит по кошелькам простых граждан. Эксперты полагаю, что цена на хлеб до конца 2017 года вырастет на 10%. Подорожание хлеба эксперты объясняет также тем, что в Украине становится все меньше производителей этого продукта. Ранее в каждом регионе было множество заводов по выпечке хлеба. Сейчас рынок монополизируется, остается несколько крупных предприятий. В результате рынок пришел к тому, что производители хлеба пшеницу будут покупать только у крупных компаний. Также подорожают другие изделия из муки, включая макароны. Ритейлеры уже начали заявлять, что они давно работают с низкой рентабельностью, поэтому вслед за оптовыми вырастут и розничные цены на эти продукты.

Эксперты пресс-конференции:

Николай Горбачев, президент Украинской Зерновой Ассоциации (УЗА)

Олег Пендзин, исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб"

Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 05 сентября в 12.00

Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям