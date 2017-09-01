Литовский "план Маршалла" для Украины: реалии и перспективы - пресс-конференция

В понедельник, 4 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "Литовский "план Маршалла" для Украины: реалии и перспективы".

Представителями Сейма Литвы подготовлен "Новый европейский план для Украины" (так называемый "план Маршалла" для Украины на 2017-2020 годы). Эта инициатива предполагает экономическую, политическую и финансовую помощь Украине. План предусматривает как минимум 5 млрд евро ежегодной поддержки от Евросоюза для реформ, направленных на экономический рост.

По словам первого вице-премьера — министра экономического развития и торговли Степана Кубива, в настоящее время план обсуждается в ключевых международных институтах.

Напомним, что еще в 2014 году Литва инициировала на уровне Евросоюза дискуссии по поводу шестилетней финансовой помощи Украине в объеме 30 млрд. евро. Литва предлагала пересмотреть бюджет ЕС 2014-2020 годов для того, чтобы выделить до 3% на реализацию нового "плана Маршалла" для Украины, и таким образом сформировать инструмент финансовой помощи. Авторство документа принадлежит трем литовским политикам, в том числе экс-премьеру Андрюсу Кубилюсу. По его словам, если "План Маршалла для Украины" и будет внедряться, то только под конкретный план реформ, которые Украина должна будет выполнить.

При этом, ряд украинских экономических экспертов указывает, что за все годы разговоров с ЕС о планах помощи и развития, Украина так и не смогла предоставить конкретных идей о том, что именно она понимает под "Планом Маршалла".

"Плана Маршалла" относительно украинского вопроса представят на саммите Восточного партнерства в ноябре 2017 года.

Эксперты пресс-конференции:

Андрей Видишенко, политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House)

Игорь Гарбарук, международний эксперт, экономист, член "Экономического дискуссионного клуба"

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 04 сентября в 13.00

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