Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 1 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели августа 2017 года.
— Рабочая поездка Порошенко в Донецкую область
— Новый альянс. Аваков с Тимошенко теперь любі друзі?
— Обыски в Николаеве: криминал или политика?
— Пресс-конференция Меркель: санкции, Украина, мигранты
— Макрон: Франция и ФРГ продолжат совместную работу по "Минску"
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра " Развитие Украины"
Дмитрий Корнейчук, политический аналитик
Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук
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