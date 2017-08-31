Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 1 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели августа 2017 года.

— Рабочая поездка Порошенко в Донецкую область

— Новый альянс. Аваков с Тимошенко теперь любі друзі?

— Обыски в Николаеве: криминал или политика?

— Пресс-конференция Меркель: санкции, Украина, мигранты

— Макрон: Франция и ФРГ продолжат совместную работу по "Минску"

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра " Развитие Украины"

Дмитрий Корнейчук, политический аналитик

Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук

Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям