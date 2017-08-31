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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )15
    В пятницу, 1 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 1 сентября, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели августа 2017 года.

    — Рабочая поездка Порошенко в Донецкую область
    — Новый альянс. Аваков с Тимошенко теперь любі друзі?
    — Обыски в Николаеве: криминал или политика?
    — Пресс-конференция Меркель: санкции, Украина, мигранты
    — Макрон: Франция и ФРГ продолжат совместную работу по "Минску"

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра " Развитие Украины"

    Дмитрий Корнейчук, политический аналитик

    Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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