Курс доллара и осенние приключения гривны - пресс-конференция

В четверг, 31 августа, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "Курс доллара и осенние приключения гривны".

Падение доллара к евро и другим валютам из-за неопределенностей в политике США поддержало гривну. Курс укрепился также благодаря высоким ценам на товары украинского экспорта и, отчасти, из-за сезонного "сброса" долларов населением. С началом осени гривна начнет терять в весе по отношению к доллару, вопрос только в том — насколько. Фактором неопределенности остается кредит от МВФ: будет ли позитивный пересмотр программы, после которого Украина должна получить очередной транш. До конца года Украине предстоит несколько выплат кредиторам. В частности, 500 млн долларов нужно заплатить в сентябре по еврооблигациям и еще около 600 млн долларов вернуть в ноябре МВФ.

По прогнозам аналитиков, к концу года стоимость доллара может достигнуть 27,5 гривен и более. Осенью следует ожидать ослабления украинской национальной валюты к доллару, ее уровень будет напрямую зависеть от урожая и цен на агропродукцию и сталь. Эксперты полагают, что девальвационные процессы начнутся уже с начала сентября: повысится экономическая активность, "раскачать" курс могут импортеры, которые в начале делового сезона активно покупают валюту для заключения контрактов. Специалисты предполагают, что уже в первой декаде начнется давление на курс гривны в сторону мягкого ослабления в направлении 27 гривен за доллар. По мнению ряда экспертов, не имеет смысла прогнозировать абсолютно точно курс гривны, поскольку он привязан к курсу доллара, который, в свою очередь, реагирует на все изменения, касающиеся евро. По прогнозам экономистов, до конца 2017 года доллар в Украине не подорожает выше 30 грн/$. К примеру, в Центре Разумкова прогнозируют курс в районе 27 гривен во втором полугодии, а в Concorde Capital предполагают, что в конце этого года доллар будет стоить 28,5 гривны за доллар.

Эксперты пресс-конференции:

Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера

Алексей Плотников, профессор, доктор экономических наук

Всеволод Степанюк, экономический эксперт

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 31 августа в 13.00

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