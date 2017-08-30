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    Пресс-Центр

    Биткоин и прочие криптовалюты… Влияние на денежные системы - пресс-конференция. Онлайн

    (обновлено: )20430
    В среду, 30 августа, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "Биткоин и прочие криптовалюты… Как они влияют на традиционные денежные системы".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В среду, 30 августа, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "Биткоин и прочие криптовалюты… Как они влияют на традиционные денежные системы".

    В начале 2017 года биткоин стоил менее одной тысячи долларов, в августе стоимость одного биткоина уже превысила 4 тысячи долларов США. Капитализация биткоина достигла 73,5 миллиардов долларов. Биткоин разработал в 2009 году неизвестный программист или группа программистов в контексте последствий финансового кризиса 2008 года. Идея состояла в создании валюты, которая регулировала бы себя без вмешательства банков.

    Одной из главных особенностей данной платежной системы является то, что она неподконтрольна ни одному государству или частному лицу, а владелец биткоина может сохранить полную анонимность при покупке в интернете какого-либо товара. Выпуск биткоинов происходит в результате компьютерных вычислений, поэтому заранее известен объем, а также время появления новых единиц криптовалюты.

    Несмотря на то, что в мире биткоины уже признают расчетной денежной единицей, в Украине на них объявили настоящую охоту. Киберпредпринимателям вменяют в вину незаконный ввоз оборудования (контрабанду), незаконное подключение к энергосетям, фиктивное предпринимательство и даже уклонение от уплаты налогов.

    Главное нарушение полиция видит в том, что согласно законодательству выпуск на территории страны каких-либо денежных единиц, кроме национальной, и использование денежных суррогатов в качестве платежей — запрещаются. При этом биткоин рассматривается как раз в качестве такого денежного суррогата.

    В разных странах биткоин классифицируют по-разному — как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и т.п. Например, в Германии биткоины имеют статус бартера: ими можно рассчитываться. Однако сегодня в Украине правовой статус криптовалют не определен.

    При этом, предупреждают специалисты, вкладывать в новое платежное средство свои сбережения не стоит из-за высоких рисков. Эксперты отмечают, что биткоин также является инструментом расшатывания традиционных денежных систем, хотя распространение криптовалют в качестве глобальных имеет определенные ограничения.

    Эксперты пресс-конференции:

    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

    Виктор Скаршевский, экономический эксперт

    Сергей Ярыгин, председатель ВОО "Украинское пиратское сообщество"

    Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 30 августа в 13.00

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