В Киеве продолжается борьба с незаконным строительством АЗС - пресс-конференция

В понедельник, 28 августа, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "В Киеве продолжается борьба с незаконным строительством АЗС".

Киевсовет в апреле 2017 года поддержал инициативу киевлян против незаконного строительства многотопливной автозаправочной станции на пересечении ул. Ревуцкого и ул. Ахматовой, "за" проголосовало 76 депутатов. Жители прилегающих домов обеспокоены возможным соседством с взрывоопасным объектом, т.к. данное строительство проводится на небольшом расстоянии от жилых домов, дошкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений и озера "Солнечное" в Дарницкий районе.

В соответствии с Государственными строительными нормами (ГСН), АЗС в населенных пунктах следует размещать на земельных участках, отделенных от кварталов жилой и общественной застройки. В больших городах автозаправочные станции могут располагаться вдоль магистральных улиц общегородского и районного значения. Размещтесать АЗС на внутриквартальных проездах запрещается. На недопустимость размещения таких объектов в границах жилой застройки указывают и Государственные санитарные правила планирования и застройки населенных пунктов.

В августе с.г. прокуратура г Киева направила в суд ходатайство о наложении ареста на земельный участок, где ведется строительство автозаправки. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.

Эксперты пресс-конференции:

Алексей Новиков, депутата Киевсовета, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по экологической политике;

Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города";

Александр Дядюк, юрист, глава общественной организации "Кияни, об'єднуємось!";

Сергей Машовец, активист, председатель инициативной группы.

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 28 августа в 12.00

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