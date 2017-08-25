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    Пресс-Центр

    В Киеве продолжается борьба с незаконным строительством АЗС - пресс-конференция

    (обновлено: )3110
    В понедельник, 28 августа, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "В Киеве продолжается борьба с незаконным строительством АЗС".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В понедельник, 28 августа, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) начнется пресс-конференция на тему "В Киеве продолжается борьба с незаконным строительством АЗС".

    Киевсовет в апреле 2017 года поддержал инициативу киевлян против  незаконного строительства многотопливной автозаправочной станции на пересечении ул. Ревуцкого и ул. Ахматовой,  "за"  проголосовало 76 депутатов. Жители прилегающих домов обеспокоены возможным соседством с  взрывоопасным  объектом, т.к. данное строительство проводится на небольшом расстоянии от жилых домов, дошкольных учреждений, общеобразовательных учебных заведений и озера "Солнечное" в Дарницкий районе. 

    Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого
    Украинское фото
    За свои права. Активисты продолжают блокировать улицу Ревуцкого в Киеве

    В соответствии с Государственными строительными нормами (ГСН), АЗС в населенных пунктах следует размещать на земельных участках, отделенных от кварталов жилой и общественной застройки. В больших городах автозаправочные станции могут располагаться вдоль магистральных улиц общегородского и районного значения. Размещтесать АЗС на внутриквартальных проездах запрещается. На недопустимость размещения таких объектов  в границах жилой застройки указывают и Государственные санитарные правила планирования и застройки населенных пунктов. 

    В августе с.г. прокуратура г Киева  направила в суд ходатайство о наложении ареста на земельный участок, где ведется строительство автозаправки. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева. 

    Эксперты пресс-конференции:

    Алексей Новиков, депутата Киевсовета, секретарь постоянной комиссии Киевсовета по экологической политике;

    Александр  Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города";

    Александр Дядюк, юрист, глава общественной организации "Кияни, об'єднуємось!";

    Сергей Машовец, активист, председатель инициативной группы.

    Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 28 августа в 12.00

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