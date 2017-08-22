Международные закупки лекарств для Украины: что показал аудит - пресс-конференция

В среду, 23 августа, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Международные закупки лекарств для Украины: что показал аудит".

Закупка лекарств через международные организации — закрытая процедура, оценить эффективность которой сложно. Минздрав не раскрывает условия сотрудничества с закупочным агентством Crown Agents, а также организациями ПРООН и ЮНИСЕФ, ссылаясь на требования конфиденциальности. Провести полный анализ экономической и организационной эффективности международных закупок не было возможным: МОЗ не предоставлял такую информацию даже народным депутатам. Министерские чиновники за три года программы озвучивали только позитивные факты о размерах экономии и перевыполнении программ. Однако данные по результатам аудита закупочного процесса 2015-2016 годов и первого полугодия 2017 года, который был проведен Счетной палатой, показали: процедура закупки лекарств проходит с нарушениями. У экспертов появилась возможность комплексного анализа, который основывается на результатах аудита. В акте Счетной палаты собран и официально легализован весь фактический материал по закупкам. Результаты аудита опубликованы в издании "Ракурс".

В числе основных нарушений со стороны министерства названы следующие: непрозрачный выбор специализированных организаций, которые осуществляют закупки, наличие "дублирующих" программ, закупки препаратов с истекающим сроком годности, закупка препаратов для детской онкологии, не предназначенных для лечения детей и т.п. Как отмечено в издании, это лишь малая часть из зафиксированных нарушений. Специалисты Счетной палаты подчеркивают, что объяснений ни по одному из вышеперечисленных фактов Минздрав не предоставил.

Эксперты пресс-конференции:

Сергей Мельничук, народный депутат, член Комитета Верховного Совета Украины по вопросам здравоохранения

Валентина Маркевич, президент Фонда помощи онкобольным детям, кандидат медицинских наук

Виктор Сердюк, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов

Сергей Кравченко, ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 23 августа в 12.00

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