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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )31
    В пятницу, 21 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 21 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели июля 2017 года.

    — Официальный визит Александра Лукашенко в Киев. С чем Бацька едет в Украину.
    — Отчет Гройсмана, план "капитального ремонта страны" и совет старейшин при Кабмине.
    — Есть ли конфликт между Банковой и Кабмином?

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

    Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти"

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

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