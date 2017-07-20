Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 21 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели июля 2017 года.

— Официальный визит Александра Лукашенко в Киев. С чем Бацька едет в Украину.

— Отчет Гройсмана, план "капитального ремонта страны" и совет старейшин при Кабмине.

— Есть ли конфликт между Банковой и Кабмином?

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти"

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

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