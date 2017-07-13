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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )17
    В пятницу, 14 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 14 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение второй недели июля 2017 года.

    — Итоги G-20: что ждет Украину с появлением спецпредставителя от США?
    — Саммит Украина-ЕС. Чего ждать, чего не ждать.
    — Новые инициативы СНБО Украины. Чем вызваны и к чему приведут.
    — Аккорды под занавес работы Рады. Неприкосновенность, "кибербезопасность" и свобода слова, другие "яркие" решения.

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

    Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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