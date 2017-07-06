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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )12
    В пятницу, 7 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 7 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение первой недели июля 2017 года. 

    — G20 и "украинский вопрос".

    — Атака на неприкосновенность: депутаты себе подобных не сдают.

    — Зачем госсекретарь США Тиллерсон приедет в Украину.

    — "ПриватБанк" — национализация или рейдерство.

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты: 

    Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики;

    Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук;

    Кирилл Молчанов, политолог, кандидат политических наук.

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