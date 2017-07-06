Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 7 июля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение первой недели июля 2017 года.

— G20 и "украинский вопрос".

— Атака на неприкосновенность: депутаты себе подобных не сдают.

— Зачем госсекретарь США Тиллерсон приедет в Украину.

— "ПриватБанк" — национализация или рейдерство.

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики;

Алексей Якубин, политолог, кандидат политических наук;

Кирилл Молчанов, политолог, кандидат политических наук.

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