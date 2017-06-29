Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 30 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели июня 2017 года.

— Праздник Дня Конституции — как будут менять основной закон и зачем.

— Реинтеграция Донбасса и визы с РФ: Парубий назвал сроки рассмотрения в Раде.

— Взрывы, вирусы и другие ЧП недели. Почему растет напряжение?

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти"

Сергей Белашко, политолог, директор Агентства социальных коммуникаций



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