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    Пресс-Центр

    Политические итоги недели - пресс-конференция

    (обновлено: )23
    В пятницу, 30 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
    Пресс-центр РИА Новости Украина
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    В пятницу, 30 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

    На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели июня 2017 года.

    — Праздник Дня Конституции — как будут менять основной закон и зачем.
    — Реинтеграция Донбасса и визы с РФ: Парубий назвал сроки рассмотрения в Раде.
    — Взрывы, вирусы и другие ЧП недели. Почему растет напряжение?

    Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

    Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"

    Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти"

    Сергей Белашко, политолог, директор Агентства социальных коммуникаций

    Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям

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