Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 30 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели июня 2017 года.
— Праздник Дня Конституции — как будут менять основной закон и зачем.
— Реинтеграция Донбасса и визы с РФ: Парубий назвал сроки рассмотрения в Раде.
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Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"
Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти"
Сергей Белашко, политолог, директор Агентства социальных коммуникаций
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