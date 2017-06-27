Смысл пенсионной реформы: просто повысить возраст - пресс-конференция

В четверг, 29 июня, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Смысл пенсионной реформы: просто повысить возраст?"

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде пакет законопроектов о пенсионной реформе. Проведение реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного кредита.

Эксперты отмечают, что представленные законопроекты не согласовывались с Минфином, Минэкономики и Минюстом: т.е. не прошли необходимую процедуру на соответствие действующему законодательству.

Ранее ожидалось, что стаж для выхода на пенсию повысят с 2018 года, сейчас его предлагают отложить до 1 января 2020 года, когда и начнется сама реформа. С этого периода минимальный срок, необходимый для того, чтобы человек вообще мог выйти на пенсию, составит 25 лет. Суть реформы, как отмечают эксперты, сократить расходы государства на пенсионеров. Фактически, правительство пошло на поводу МВФ и повышает пенсионный возраст. Скорее всего, большинство украинцев выйдут на пенсию в 63-65 лет. Учитывая тот факт, что значительная часть трудоспособных украинцев не имеет возможности работать легально и не могут набрать необходимый стаж, то они могут не получить пенсии по достижению пенсионного возраста.

Госчиновники, научные работники, представители местного самоуправления, прокуроры, сотрудники НАБУ и НАПК будут получать пенсию на общих основаниях. При этом, народные депутаты, судьи, сотрудники МВД и ряд других категорий пенсионеров будут, как и в настоящее время, получать особые пенсии.



Какие наиболее резонансные "инновации" могут ожидать будущих пенсионеров обсудят эксперты пресс-конференции:



Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра

Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности



Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 29 июня в 12.00

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