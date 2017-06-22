Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 23 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение четвертой недели июня 2017 года.

— В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США

— На саммите ЕС (22-23 июня) Макрон и Меркель выступят с докладом по Минским соглашениям

— Закон о реинтеграции Донбасса

— Коалиция в Раде призвала Садового уйти в отставку

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики

Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"

Дмитрий Корнейчук, политический аналитик

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