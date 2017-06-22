Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 23 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение четвертой недели июня 2017 года.
— В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
— На саммите ЕС (22-23 июня) Макрон и Меркель выступят с докладом по Минским соглашениям
— Закон о реинтеграции Донбасса
— Коалиция в Раде призвала Садового уйти в отставку
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики
Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
Дмитрий Корнейчук, политический аналитик
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