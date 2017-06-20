Кто кого? Цены на продукты vs население - пресс-конференция

В среду, 21 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Кто кого? Цены на продукты vs население".

В Украине отменили госрегулирование цен на продукты. В постановлении говорится, что правительство приняло соответствующее решение с целью снизить административное давление на бизнес, а также устранить чрезмерное вмешательство государства в экономические процессы. Не успели чиновники отменить контроль за стоимостью продуктов питания, как производители и продавцы взвинтили на них цены. В первой декаде июня произошло существенное подорожание продуктов питания в торговых сетях и точках. Наиболее быстро росли в цене те продукты, на которые Кабмин отменил максимальную торговую надбавку в размере до 15%. Согласно постановлению правительства с 1 июля цены не будут регулироваться более чем на 20 видов продуктов питания. Среди них: мука, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядина, свинина, мясо птицы, колбасные изделия, молоко, творог, сметана, масло сливочное, масло подсолнечное.

К сожалению, государство не пытается стабилизировать цены на товары для бедных слоев населения другими — не административными мерами, например, интервенциями на рынке продовольствия. Европейские государства тоже проводят политику ценовой либерализации при этом, субсидируя наиболее бедные слои населения. Самоустранившись от ценообразования, Кабмин так и не предложил малоимущим слоям населения альтернативного способа выживания.

Эксперты пресс-конференции:

Олег Пендзин, исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб"

Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

Евгений Дворник, эксперт аграрных рынков Ассоциации "Украинский клуб агарного бизнеса" (УКАБ)



Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 21 июня в 13.00



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