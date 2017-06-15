Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 16 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".
На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение третьей недели июня 2017 года.
— Что хотят вместо АТО?
— Порошенко, Путин,Трамп — встречи, заявления, переговоры
— Язык, ленточки и визы-безвизы — что и кому дают готовящиеся и реализованные инициативы
Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:
Андрей Золотарев, политолог руководитель аналитического Центра "Третий сектор"
Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики
Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины"
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